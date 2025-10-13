Психиатр Шурова о президенте Молдовы: она очень удобная

Психиатр Екатерина Шурова провела аналогию между президентом Молдовы Майей Санду и немецкой овчаркой, обученной выполнять команды «фас», «сидеть» и «дать лапу».

«Она очень удобная на должности президента — как сказали, так она и будет делать, куда сказали, туда и будет двигаться», — отметила врач в эфире радио Sputnik.

Нарколог Василий Шуров добавил, что Санду представляет собой бюрократа, отличающегося усидчивостью и черно-белым мышлением.

По его мнению, она четко осознает «линию партии» и будет действовать в интересах тех, кто оказал ей финансовую поддержку.

