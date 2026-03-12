Fars: жена погибшего верховного лидера Ирана выжила

Иранское информационное агентство Fars опровергло данные о смерти Мансуре Ходжасте, жены покойного духовного лидера Ирана. По его данным, женщина выжила, сообщает РИА Новости .

Ранее, 2 марта, несколько иранских информационных источников, включая агентство Mehr, распространили информацию о том, что супруга Али Хаменеи скончалась. Сообщалось, что женщина находилась в состоянии комы.

Однако позднее агентство Fars выступило с опровержением. Представители агентства заявили, что жена покойного духовного лидера страны жива, а первоначальная информация о ее гибели была ошибочной.

28 февраля американские и израильские военные провели серию авиаударов по иранской территории. Атакам подверглись разные объекты, включая столицу страны Тегеран. По имеющимся данным, удары привели к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

Военные объекты США на Ближнем Востоке и территория Израиля подверглись ударам со стороны Ирана. Во время первого дня нападения погиб духовный лидер Ирана Али Хаменеи, а его место занял сын Моджтаба, который стал новым руководителем 8 марта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.