ЕС выделит гранты на обучение наблюдателей к выборам 2026 года в Армении

Евросоюз запустил программу по подготовке наблюдателей и медиаактивистов в Армении для противодействия дезинформации и повышения гражданского участия накануне парламентских выборов 2026 года, сообщает RT .

Брюссель выделит финансирование на реализацию проекта ProElect, направленного на повышение прозрачности избирательных процессов в странах Восточного партнерства, включая Армению. Проект реализует некоммерческая организация ERIM из Франции. Гранты получат местные организации гражданского общества и СМИ, которые займутся просвещением избирателей и повышением вовлеченности населения.

В конкурсной документации отмечается, что к участию допускаются независимые медиадеятели и НКО, работающие в сфере гражданского просвещения и поддержки общин. Особое внимание уделяется организациям, представляющим интересы меньшинств, включая ЛГБТ*-сообщества. Приоритетными задачами названы обеспечение честных выборов, борьба с дезинформацией и языком вражды, а также содействие политическому участию.

Политолог Микаэл Бадалян отметил, что ЕС усиливает влияние в регионе и стремится ослабить позиции России, в том числе через финансирование подконтрольных НКО. По его словам, Евросоюз выделяет значительные средства на «поддержку демократии и свободных СМИ», а также на антироссийские акции.

Главный редактор Alpha News Тигран Кочарян пояснил, что после сокращения финансирования со стороны USAID основная нагрузка по поддержке гражданских инициатив легла на структуры ЕС и Великобритании. Он считает, что Евросоюз может использовать грантовую систему для оправдания возможных нарушений на выборах и поддержки действующего правительства.

Армянский политолог Артур Хачикян добавил, что коллективный Запад стремится контролировать медийное пространство Армении и влиять на общественное мнение, чтобы обеспечить победу своих сторонников на выборах.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.