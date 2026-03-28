Европарламентариев заставили не брать смартфоны во время поездки в Китай

Членам Европейского парламента, которые поедут в Китай на следующей неделе в составе делегации, порекомендовали применять одноразовые смартфоны. В ЕС боятся взломов со стороны Китая, пишет Politico со ссылкой на двух членов делегации, сообщает РИА Новости .

Суммарно в КНР поедут девять депутатов Европарламента. Визит посвятят вопросам в области информационных технологий и правил электронной торговли. Делегация евродепутатов станет первой за восемь лет, которая отправится в Китай с официальным визитом.

Личные устройства парламентариям порекомендовали с собой не брать. В прошлом депутаты ЕП применяли одноразовые телефоны и спецсумки для защиты смартфонов в период поездок. Например, так делали в 2025 году в период визита в Венгрию.

Politico сообщает, что иные европейские ведомство усилили меры защиты от кибершпионажа. Согласно им, чиновникам Совета ЕС, едущим в Соединенные Штаты и КНР, запретили брать с собой электронные средства. Если это не представляется возможным, информацию с устройств необходимо удалить перед возвращением в ЕС.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.