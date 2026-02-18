Евродепутатам запретили пользоваться искусственным интеллектом

Европарламент ужесточил правила обеспечения конфиденциальности. Ранее депутатам советовали применять в поездках за пределы ЕС специальные чехлы, предотвращающие удаленный взлом гаджетов за счет блокировки беспроводных сигналов, и избегать общедоступных сетей Wi-Fi. Теперь же им запретили использовать функции искусственного интеллекта, встроенные в служебные планшеты, из-за возможных утечек данных, об этом рассказал главный редактор журнала «IT-Эксперт» Андрей Виноградов, пишет kp.ru .

«В западных странах составление официальных документов при помощи ИИ. Это заметно, поскольку в тексте остаются маркеры, показывающие, кто тут на самом деле поработал. Думаю, скорее всего, инициатива руководства Европарламента на самом деле направлена на то, чтобы не дать депутатам дискредитировать самих себя», — сказал Виноградов.

Данные устройства необходимы для работы с внутренними парламентскими системами (доступ к ним с личных гаджетов невозможен), для изучения и правки законопроектов, а также для участия в голосованиях.

В результате этого решения, находясь в пленарном зале, члены парламента лишились возможности создавать тексты для выступлений с помощью ИИ, оперативно получать с его помощью сводки информации из интернета. Этот шаг был инициирован профильной парламентской группой, отвечающей за кибербезопасность и защиту данных. Другой мотивацией для вышеуказанного запрета послужили опасения относительно утечек данных.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.