Евменьков назвал главную задачу после вступления в должность главы Североморска

Владимир Евменьков официально занял должность главы Североморска. Он обозначил приоритетные задачи по работе на своем посту, сообщает «Бриф 24» .

«Первоочередная задача одна — сделать так, чтобы жителям Североморска было комфортно проживать в этом городе», — заявил Евменьков.

Он также назвал задачу экономики предстоящего сезона. Важно, чтобы Североморск был в тепле и ухожен. Благоустроены должны быть не только дороги, но и дворы. Проблемы будут решаться общими усилиями.

Евменьков уже занимал должность главы Североморска с 2017 по 2020 год.