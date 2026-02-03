Euractiv: ЕС хочет создать независимую платформу для обмена военной информацией

К 2030 году Европейское агентство обороны (ЕАО) стремится создать базу для обмена сведениями военного характера между государствами-членами ЕС, исключив зависимость от американских разработок, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Euractiv.

Данная инициатива, использующая искусственный интеллект, получила название European Defence Artificial Intelligence Data Space (DAIDS) — Европейское оборонное пространство данных с искусственным интеллектом. Первостепенной целью платформы будет обеспечение защищенной передачи военной информации между странами европейского сообщества. Подчеркивается, что в настоящее время ЕАО старается воплотить в жизнь прошлогоднюю концепцию Еврокомиссии по формированию «защищенной и надежной» информационной среды для нужд оборонных ведомств.

В настоящее время многие страны-члены ЕС прибегают к иностранным, преимущественно американским, технологиям для хранения данных, что обуславливает их зависимость от США. Euractiv пишет, что в связи с этим в разработке находятся два проекта: единое информационное пространство, представляющее собой «федеративную структуру в масштабе всего ЕС, предназначенную для обеспечения надежного, безопасного и суверенного обмена данными», а также «суверенное облачное хранилище военного назначения». Отмечается, что, несмотря на возможность раздельного функционирования, оба проекта тесно взаимосвязаны.

Euractiv отмечает, что Европейское оборонное агентство уже заключило договоры с рядом компаний для реализации данного проекта.

Весной 2025 года Евросоюз уже предпринял шаги в направлении укрепления вооруженных сил стран-участниц и усиления военного сектора европейской экономики. В марте, в ходе внеочередного саммита в Брюсселе, был одобрен план перевооружения ReArm EU с бюджетом в 800 млрд евро. Позже Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) в рамках долгосрочной программы военного строительства, рассчитанной до 2030 года. На саммите НАТО в Гааге в июне 2025 года было принято решение об увеличении военных расходов европейских государств до 5% ВВП к 2035 году.

