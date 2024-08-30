«Это выплеск крови»: в США прокомментировали удар ВСУ по Белгороду

«Нанесение ударов по гражданским объектам… является актом терроризма. То, что вы видите в нападении на Белгород, — это действительно выплеск крови, чтобы попытаться нанести вред и дестабилизировать российское правительство и российский народ», — сказал эксперт изданию.

Скотт подчеркнул, что атаки ВСУ управляются Европой и США и разрушают доверие к западным странам.

ВСУ нанесли удар по Белгороду вечером в пятницу кассетными боеприпасами «Вампир». Погибли пять человек, 37 были ранены.