«Это прокси-война между ядерными державами»: Рубио — об украинском конфликте
Рубио назвал украинский конфликт прокси-войной между США и Россией
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
В беседе с американским телеканалом Fox News госсекретарь США Марко Рубио рассказал о том, как президент Дональд Трамп относится к украинскому кризису, сообщает «Царьград».
По его словам, президент Штатов считает нынешнюю ситуацию тупиковой.
«И, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — отметил Рубио.
Он также подчеркнул необходимость скорейшего завершения этого конфликта.