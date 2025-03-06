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Рубио назвал украинский конфликт прокси-войной между США и Россией

В беседе с американским телеканалом Fox News госсекретарь США Марко Рубио рассказал о том, как президент Дональд Трамп относится к украинскому кризису, сообщает «Царьград».