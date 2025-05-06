«Это Польша, а не Брюссель»: кандидат в президенты растоптал и сжег флаг ЕС

Кандидат на пост польского лидера Гжегож Браун растоптал и сжег флаг Евросоюза решения Европарламента, по которому его лишили депутатского иммунитета, сообщает «РБК. Новости. Главное» .

Как пишет Polsat, польские власти запросили лишить Брауна неприкосновенности после скандала в декабре 2023 года. Тогда политик загасил ханукальные свечи с помощью огнетушителя.

«Это Польша, а не Брюссель! Мы не потерпим символов враждебных нам структур», — сказал Браун.

На видео показано, как польский политик снял флаг ЕС с древка и растоптал его. Затем он вынес флаг на улицу и поджег.

Как подчеркнул министр юстиции Адам Боднар, окружная прокуратура Варшавы планирует предъявить Гжегожу Брауну обвинения по семи преступлениям. А снятие иммунитета, которое провела Еврокомиссия, открывает путь к расследованию и возможному судебному преследованию кандидата на пост президента.