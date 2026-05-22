«Это непорядочно»: Володин обвинил премьера Армении Пашиняна в подлости

Депутаты Госдумы считают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет недружественную политику в отношении России. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

По его словам, РФ развивает международное партнерство, руководствуясь принципами взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества, невмешательства в дела суверенных государств. В том числе это касается отношений с Ереваном.

Володин уточнил, что Россия многое сделала, чтобы Армения развивалась, помогала армянскому народу. Например, РФ поставляла газ «почти в 4 раза дешевле, себе в ущерб», поддерживала экономику республики и ее граждан.

«Что получаем взамен — подлость и непорядочность Пашиняна», — сказал Володин.

По словам Володина, Пашинян «цинично использует возможности, которые предоставляются Россией».

РФ больше не может замалчивать процессы, которые происходят в республике, где парламент принял закон о начале процесса вступления в ЕС. По словам Володина, Пашинян выстраивает отношения с недружественными странами, которые пытаются разрушить РФ.

Он отметил, что дальше так продолжаться не может.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.