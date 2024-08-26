Это еще не все: в Госдуме рассказали о продолжении «удара возмездия» по Украине

Картаполов: «удар возмездия» по Украине — ответ на провокации ВСУ под Курском

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что сегодняшний массированный удар российских Вооруженных сил по энергетическим и военно-промышленным объектам на территории Украины является реакцией на провокационные действия ВСУ в Курской области, сообщает Life.ru .

Картаполов отметил, что сегодняшний обстрел российской армией украинской территории является в том числе реакцией на действия ВСУ в Курской области — это не останется без последствий.

По его словам, ВС РФ намерены продолжать подобные действия.

Российские силы нанесли мощный ракетный удар по Украине. Взрывы были зафиксированы в нескольких городах страны. Вероятно, основные цели этой атаки заключались в уничтожении баз иностранных наемников и ангаров с истребителями F-16, недавно переданными Киеву.

Ранее в Минобороны России рассказали, что ВС РФ использовали высокоточное оружие большой дальности для атак на электроподстанции в 9 украинских областях, при этом в 3 регионах были ликвидированы газокомпрессорные станции.