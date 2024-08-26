сегодня в 14:52

Минобороны РФ: нанесены удары по электроподстанциям в 9 областях Украины

ВС РФ высокоточным оружием большой дальности нанесли удары по электроподстанциям в девяти областях Украины, в трех областях страны были поражены газокомпрессорные станции, сообщает Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что это критически важные объекты инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

«Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях», — говорится в сообщении.

Также были поражены газокомпрессорные подстанции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Кроме того, были нанесены удары по аэродромам в Киевской и Днепропетровской областях. Все цели поражены.