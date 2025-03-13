ЕСПЧ назвал Украину виновной в непредотвращении трагедии в Одессе 2 мая 2014 г

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал власти Украины виновными в бездействии во время трагедии 2 мая 2014 года, которая произошла в Одессе. Государственные органы Украины допустили ряд ошибок во время расследования инцидента, сообщает Lenta.ru со ссылкой на текст решения суда.

Властям необходимо было предпринять меры, чтобы не допустить насилия. По мнению ЕСПЧ, правительство Украины некоторое время бездействовало во время столкновений в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Правоохранители и спасательные службы медленно действовали в тот день. Власти Одессы при этом специально избавлялись от улик во время ликвидации последствий стычек.

ЕСПЧ считает украинские власти виновными в нарушении статьи 2 Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь. Суд постановил заплатить по 15 тыс. евро компенсации родственникам всех жертв 2 мая 2014 года. По 12 тыс. должны получить три человека, которые получили ожоги.

Пожар в одесском Доме профсоюзов произошел 2 мая 2014 года. В этот день в центре Одессы происходили беспорядки. Сторонники Майдана устроили потасовку, разрушили лагерь украинцев, не поддержавших госпереворот, на Куликовом поле. Там организовывали сбор подписей о проведении референдума о децентрализации Украины и о придании русскому статуса государственного языка.

Пророссийские сторонники забаррикадировались в здании Дома профсоюзов. Сторонники Майдана кинули в здание множество коктейлей Молотова и открыли стрельбу, начался пожар. Спасатели ехали долго, а когда прибыли на место, их не пускали протестующие.

В результате возгорания в строении умерли 42 украинца, выступавших против Майдана. 120 человек спасли и 210 эвакуировали.