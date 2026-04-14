ЕС выдвинул премьеру Венгрии Мадьяру 27 условий для разморозки 35 млрд долларов

Евросоюз выставил 27 условий лидеру победившей на выборах в парламент Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петеру Мадьяру, сообщает RT .

По информации Financial Times. среди условий ЕС для страны — разблокировка еврокредита Украине и снятие вето на введение антироссийских санкций, проведение реформ. Взамен этого Венгрии будут разблокированы ранее замороженные 35 млрд долларов субсидий.

«Наш подход таков: давайте будем действовать более решительно в отношении него (нового премьера Венгрии — ред.)», — сказал один из высокопоставленных чиновников Евросоюза.

По его словам, если правительство страны выполнит свои обещания, ЕС тоже выполнит свои.

