ЕС планирует 25 июня начать официальные переговоры о приеме Молдавии и Украины

В Евросоюзе планируют 25 июня начать официальные переговоры о приеме Молдавии и Украины. Об этом рассказала газета Politico, сообщает ТАСС.

О данном намерении страны-члены объединения сообщили еще в декабре 2023 года, но решение откладывали из-за несогласия Венгрии и опасений, что вопрос расширения ЕС может стать ключевой темой во время выборов в Европарламент.

Выборы в Европарламент запанированы на 6–9 июня.

Ранее Евросоюз запретил на своей территории вещание для СМИ, в число которых попали три российские редакции — РИА Новости, «Известия» и «Российская газета».