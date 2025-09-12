«ЕС катится в пропасть»: Орбан посоветовал фон дер Ляйен собрать вещи

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о Евросоюзе при Урсуле фон дер Ляйен. Он считает, что главе ЕК нужно собрать вещи, уехать домой и уступить место более компетентному человеку, сообщает РИА Новости .

По словам Орбана, при руководстве фон дер Ляйен Евросоюз катится в пропасть. Все, за что Брюссель выступал до сих пор, нужно пересмотреть, а главу ЕК отправить в отставку.

«Именно поэтому я говорю, что было бы лучше, если бы председатель Еврокомиссии сказал, что собирает вещи, тихо уезжает домой и оставляет Брюссель тем, кто способен проводить более эффективную политику», — заявил Орбан в эфире радио Kossuth.

Он считает, что политика Брюсселя ошибочна по отношению к Украине, антироссийским санкциям, торговым договорам с США, нелегальной миграции, а также переходу на зеленую энергетику. По мнению премьер-министра Венгрии, все это нужно пересмотреть.