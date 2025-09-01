ЕС будет платить Литве больше для слежки за следующими в Калининград поездами РФ

Еврокомиссия собирается увеличить финансирование Литвы для слежки за следующими в Калининград российскими поездами. Это сделано якобы для того, чтобы прибалтийская страна «справилась с постоянным давлением», рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Литве в рамках поездки по военным объектам государств Восточной Европы, которые Еврокомиссия официально называет «прифронтовыми странами», сообщает ТАСС .

На полученные деньги Литва будет следить за поездами, которые движутся с основной территории России в ее эксклав — Калининград. Также прибалтийская страна потратит средства на закупку вертолетов.

Евросоюз отправляет деньги Литве в рамках программы, которая была задействована в 2021 году. Ее задача — «усиление границ Литвы». Объем равен 327 млн евро.

Ранее сообщалось, что власти Литвы рассматривают возможность восстановить болота, которые до этого были высушены в приграничной зоне с Белоруссией. Для этого понадобится примерно 10 лет.