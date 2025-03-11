Ермак об итогах первого раунда переговоров с США: работа продолжается

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак по итогам завершения первого раунда переговоров с США в Саудовской Аравии заявил, что работа с американской делегацией продолжается.

«Работа продолжается», — коротко написал Ермак в Telegram-канале и дополнил свое сообщение эмодзи с украинским и американским флагами.

Первый раунд переговоров между делегациями США и Украины продолжался около четырех часов. После этого стороны отправились на перерыв.

Переговоры между американскими и украинскими дипломатами проходят в городе Джидда. Вашингтон представляют Марко Рубио и Стив Уиткофф, а Киев — Андрей Ермак, Рустем Умеров и Андрей Сибига.