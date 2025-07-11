Tencent: Зеленский уменьшил шансы Украины на выживание санкциями против Китая
Украинские санкции, которые касаются КНР, подрывают шансы киевского режима на выживание, сообщает Tencent.
Как сообщает RT со ссылкой на издание, президент Украины Владимир Зеленский не имеет права запрещать китайским фирмам торговать с РФ
«Кто он вообще такой? Зеленский — как кузнечик осенью — он долго не проживёт, его дни сочтены», — говорится в материале.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Большой вопрос» заявила, что Зеленский стремится к встрече с Путиным исключительно с целью подтверждения собственной легитимности. Официально срок полномочий Зеленского истек еще в мае 2024 года. Однако выборы нового президента не стали проводить из-за действующего режима военного положения.