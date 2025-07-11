Как сообщает RT со ссылкой на издание, президент Украины Владимир Зеленский не имеет права запрещать китайским фирмам торговать с РФ

«Кто он вообще такой? Зеленский — как кузнечик осенью — он долго не проживёт, его дни сочтены», — говорится в материале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Большой вопрос» заявила, что Зеленский стремится к встрече с Путиным исключительно с целью подтверждения собственной легитимности. Официально срок полномочий Зеленского истек еще в мае 2024 года. Однако выборы нового президента не стали проводить из-за действующего режима военного положения.