сегодня в 18:18

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян допустил, что количество российских пограничников сократится на границе страны с Турцией, если она будет открыта, сообщает «Интерфакс» .

«Если между Арменией и Турцией будет действующая, открытая граница, будет доверие, то мы можем рассмотреть и обсудить этот вопрос (вопрос сокращения пограничников РФ — ред.)», — заявил Мирзоян.

Глава МИД Армении также отметил, что на сегодняшний день в повестке Еревана не рассматривается вопрос о пребывании в стране 102-й российской военной базы.

Начиная с 2025 года, российские пограничные силы прекратили обеспечение безопасности на контрольно-пропускном пункте «Агарак», расположенном на армяно-иранской границе.

Значительное изменение в расстановке пограничных сил произошло 1 августа 2024 года, когда российские пограничники завершили свое присутствие в международном аэропорту «Звартноц» в Ереване.

С 1992 года, на основании специального соглашения, границы Армении с Турцией и Ираном находятся под совместной охраной пограничных подразделений ФСБ России и военнослужащих Службы национальной безопасности Армении.