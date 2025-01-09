Эрдоган готовится к вторжению в Сирию из-за курдов, которым помогает Байден

Вооруженные силы Турции, дислоцированные на границе с Сирией, приведены в состояние боевой готовности. Турецкая армия готовится к проведению возможной операции против находящихся в арабской республике сил «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую Анкара признала террористической, сообщает газета Türkiye со ссылкой на источники в Минобороны.

Утверждается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и руководство страны готовы «ко всем сценариям ликвидации террористической организации РПК как в Ираке, так и в Сирии». Анкара, заявившая о поддержке новой власти в Дамаске, продолжает предпринимать «стратегические шаги» по ликвидации РПК, которую воспринимает как террористическое формирование.

«Анкара, <…>, начала готовиться ко всем возможным сценариям. Одним из них являются военные действия», — говорится в статье.

МИД Турции ранее также высказывал «решительную позицию» Анкары по вопросу ликвидации РПК.

В августе 2023 года турецкая проправительственная газета Yeni Şafak писала, что США ведут «необъявленную, тайную войну» против Турции, поддерживая «Рабочую партию Курдистана». Обозреватель издания Тамер Коркмаз заявлял, что Вашингтон стал для Анкары «фактически стратегическим врагом». Тогда же проправительственное СМИ отмечало, что РПК де-факто оказалась на грани уничтожения.