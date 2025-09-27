Эрдоган: «бароны войны» подливают бензин в огонь украинского конфликта
Фото - © President.gov.ua
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о действиях неких «баронов войны», которые содействуют эскалации конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.
«В то время как бароны войны подливали бензин в огонь противостояния между Россией и Украиной, мы искали пути для достижения справедливого мира», — сказал Эрдоган на дипломатическом форуме Bosphorus.
По его словам, аналогичные усилия он предпринимает по ситуации в Секторе Газа.
При этом в своей речи президент Турции не уточнил, какие именно государства или силы он имеет ввиду под «баронами войны».
