Эмир Кувейта распустил избранный в апреле парламент

В заявлении главы государства уточняется, что решение было принято, исходя из высших интересов страны. Также в Кувейте приостановили действие некоторых статей конституции на срок не более 4 лет.

Кувейтский монарх подчеркнул, что он не позволит использовать демократию, чтобы разрушить страну. По его словам, ряд депутатов зашли так далеко, что вмешались в полномочия эмира, в вопросы выбора наследного принца.

Внеочередные выборы в парламент состоялись 4 апреля. Они прошли в пятый раз за 2 года. Выборы провели из-за конфликта между исполнительной и законодательной властями Кувейта. Но при этом состав заксобрания только немного обновился. Тогда эмир высказал пожелание, что парламентарии и правительство страны не будут больше враждовать.