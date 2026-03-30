Элла Памфилова вновь возглавила ЦИК

Центральная избирательная комиссия переизбрала Эллу Памфилову председателем на пять лет. Решение приняли единогласно на первом заседании нового состава, сообщает Life.ru .

Кандидатуру Памфиловой поддержали все 15 членов комиссии. Она стала первым в истории России председателем Центризбиркома, избранным на третий срок подряд.

Памфилова возглавляет ЦИК с 2016 года. До нее пост занимали Александр Вешняков и Владимир Чуров — по два срока, а также Николай Рябов и Александр Иванченко — по одному.

За время ее руководства комиссия провела выборы в Госдуму в 2016 и 2021 годах, президентские кампании в 2018 и 2024 годах, а также общероссийское голосование по поправкам в Конституцию в 2020 году. Новому, девятому составу ЦИК предстоит организовать парламентские выборы 2026 года и президентские выборы 2030 года.

Памфилова работает в российской политике с 1990-х годов. Она была народным депутатом СССР, министром социальной защиты населения в правительствах Егора Гайдара и Виктора Черномырдина, депутатом Госдумы I и II созывов, возглавляла президентские структуры по правам человека и занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ в 2014–2016 годах.

