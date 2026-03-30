Элла Памфилова вновь возглавила ЦИК
Центральная избирательная комиссия переизбрала Эллу Памфилову председателем на пять лет. Решение приняли единогласно на первом заседании нового состава, сообщает Life.ru.
Кандидатуру Памфиловой поддержали все 15 членов комиссии. Она стала первым в истории России председателем Центризбиркома, избранным на третий срок подряд.
Памфилова возглавляет ЦИК с 2016 года. До нее пост занимали Александр Вешняков и Владимир Чуров — по два срока, а также Николай Рябов и Александр Иванченко — по одному.
За время ее руководства комиссия провела выборы в Госдуму в 2016 и 2021 годах, президентские кампании в 2018 и 2024 годах, а также общероссийское голосование по поправкам в Конституцию в 2020 году. Новому, девятому составу ЦИК предстоит организовать парламентские выборы 2026 года и президентские выборы 2030 года.
Памфилова работает в российской политике с 1990-х годов. Она была народным депутатом СССР, министром социальной защиты населения в правительствах Егора Гайдара и Виктора Черномырдина, депутатом Госдумы I и II созывов, возглавляла президентские структуры по правам человека и занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ в 2014–2016 годах.
