Электричество пропало в некоторых районах Одессы после взрывов
Несколько районов украинской Одессы оказались без электричества после взрывов в городе, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
«В части Одессы после взрывов пропало электричество», — сказано в сообщении.
Перед этим местные источники сообщали, что в городе прозвучала воздушная тревога, после которой раздались взрывы.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО нейтрализовали украинский беспилотник над территорией Брасовского района.