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Электричество пропало в некоторых районах Одессы после взрывов

Политика

Несколько районов украинской Одессы оказались без электричества после взрывов в городе, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«В части Одессы после взрывов пропало электричество», — сказано в сообщении.

Перед этим местные источники сообщали, что в городе прозвучала воздушная тревога, после которой раздались взрывы.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО нейтрализовали украинский беспилотник над территорией Брасовского района.