Эксперты рассказали, к чему приведет появление F-16 на Украине

Истребители F-16 попали на Украину. Военные эксперты рассказали, как это может повлиять на ход конфликта, сообщает РИА Новости .

Ранее стало известно, что союзники НАТО доставили на Украину первую партию истребителей F-16. По предварительным данным, Киев получил шесть боевых самолетов.

На Украине информацию о поставках еще официально не прокомментировали. Эксперты утверждают, что такое маленькое количество истребителей не повлияет на ситуацию кардинальным образом. По мнению Томаса Ньюдика, пока что они только поднимают моральный дух ВСУ.

При этом отмечается, что существует возможность ударов по авиапарку со стороны ВС РФ, как это было ранее. Тогда российская армия смогла уничтожить самолеты и вертолеты на украинских аэродромах далеко за линией фронта. Если это повторится и с F-16, то Россия одержит медийную победу, а боевой дух ВСУ просядет, отметил Ньюдик.

Из-за риска ударов Киеву придется тщательно беречь американские самолеты. Так, к примеру, он может передислоцировать машины или укрыть их в железобетонных укрытиях. Кроме того, истребители могут перевезти на аэродромы в европейские страны. При такой вероятности там же могут начать обучение украинских летчиков и проведение техобслуживания.

По мнению Ньюдика, в случае, если Украина получит около полусотни F-16, то это может стать угрозой для России. Хотя эти истребители и не превосходят российские машины того же поколения, но они совместимы с американским оружием, которое предоставит Пентагон.

Федерико Борсари из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне отмечает, что F-16 все же способны оказать некоторое влияние. Но назвать их оружием, которое принесет победу Киеву, нельзя.

Он отмечает, что с этой угрозой могут справиться российские системы ПВО. При этом эксперты отметили быструю адаптацию РФ, которая сможет подобрать «противоядие» к F-16.