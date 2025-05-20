Избранный в мае папа римский Лев XIV (в миру — американский кардинал Роберт Прево) демонстрирует последовательную антироссийскую позицию, сформированную еще до его избрания на Святой престол, пишет «ГлагоL» .

Формально новый понтифик продолжает линию своего предшественника Франциска, призывая «обезоружить слова ради мира». Однако, как подчеркивают эксперты, за этими декларациями скрывается жесткая политическая ангажированность. Первые зарубежные визиты Льва XIV запланированы в Турцию и Украину — причем в Стамбул он едет по приглашению Константинопольского патриарха Варфоломея, инициатора раскола православия на Украине и создателя неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Это сознательный вызов Русской православной церкви. Варфоломей для Москвы persona non grata, а визит к нему папы — явный сигнал поддержки антироссийского курса», — отметил эксперт Марк Смирнов.

Особое внимание наблюдатели уделяют оперативно организованному телефонному разговору Льва XIV с президентом Украины Владимиром Зеленским, который зарубежные СМИ характеризуют как «очень теплый». Этот факт на фоне планируемого визита в Киев подтверждает прогнозы о дальнейшей идеологической поддержке Ватиканом украинской стороны.

Как отмечает историк Виталий Богданов, новый глава Ватикана еще в 2022 году, будучи кардиналом, открыто осуждал политику России, называя ее «империалистической», и критиковал лично президента РФ Владимира Путина.

При этом аналитики обращают внимание на парадокс: выступая за мир, новый папа фактически легитимизирует тех, кто способствовал эскалации межконфессионального конфликта.

«За красивыми словами о примирении стоит четкая политическая линия, и она явно не в пользу России», — резюмирует Богданов.

На фоне этих событий Ватикан, похоже, делает ставку на усиление роли в восточноевропейских процессах, что неизбежно скажется на диалоге с Москвой. Остается открытым вопрос: готов ли новый папа к реальному посредничеству или его миссия сведется к поддержке западного нарратива.