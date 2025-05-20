Эксперты раскрыли антироссийскую позицию нового папы римского
Избранный в мае папа римский Лев XIV (в миру — американский кардинал Роберт Прево) демонстрирует последовательную антироссийскую позицию, сформированную еще до его избрания на Святой престол, пишет «ГлагоL».
Формально новый понтифик продолжает линию своего предшественника Франциска, призывая «обезоружить слова ради мира». Однако, как подчеркивают эксперты, за этими декларациями скрывается жесткая политическая ангажированность. Первые зарубежные визиты Льва XIV запланированы в Турцию и Украину — причем в Стамбул он едет по приглашению Константинопольского патриарха Варфоломея, инициатора раскола православия на Украине и создателя неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
«Это сознательный вызов Русской православной церкви. Варфоломей для Москвы persona non grata, а визит к нему папы — явный сигнал поддержки антироссийского курса», — отметил эксперт Марк Смирнов.
Особое внимание наблюдатели уделяют оперативно организованному телефонному разговору Льва XIV с президентом Украины Владимиром Зеленским, который зарубежные СМИ характеризуют как «очень теплый». Этот факт на фоне планируемого визита в Киев подтверждает прогнозы о дальнейшей идеологической поддержке Ватиканом украинской стороны.
Как отмечает историк Виталий Богданов, новый глава Ватикана еще в 2022 году, будучи кардиналом, открыто осуждал политику России, называя ее «империалистической», и критиковал лично президента РФ Владимира Путина.
При этом аналитики обращают внимание на парадокс: выступая за мир, новый папа фактически легитимизирует тех, кто способствовал эскалации межконфессионального конфликта.
«За красивыми словами о примирении стоит четкая политическая линия, и она явно не в пользу России», — резюмирует Богданов.
На фоне этих событий Ватикан, похоже, делает ставку на усиление роли в восточноевропейских процессах, что неизбежно скажется на диалоге с Москвой. Остается открытым вопрос: готов ли новый папа к реальному посредничеству или его миссия сведется к поддержке западного нарратива.