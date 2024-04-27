Эксперт: у Китая есть адекватные меры, чтобы ответить США

У Китая есть множество конкретных мер для того, чтобы «успокоить» США, сообщает РИА Новости.

Так, экономика Пекина обошла экономику Вашингтона. При этом Китай всегда выступает против санкций.

Зампредседателя Общества российско-китайской дружбы, президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев отметил, что по паритету покупательной способности экономика Китая превзошла американскую.

У китайцев есть очень много конкретных и адекватных мер, которые «поставят США на место». Китай не пойдет на поводу давления США по вопросам взаимодействия с Россией.