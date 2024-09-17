Эксперт: США не принимают серьезных решений по Украине из-за предстоящих выборов

Обсуждение целесообразности ударов вглубь России находится в подвешенном состоянии. Западные государства не могут определиться, какой стратегии им придерживаться в конфликте с Россией. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

«Конечно, существует магистральная линия о безоговорочной поддержке Украины, однако даже здесь имеются споры о том, в каком виде и в каком объеме должна предоставляться помощь. В нынешних обсуждениях ключевое место занимают США. Именно от их позиции зависит решение большинства стран Европы об одобрении ударов вглубь России», - обозначил Васильев.

Заминка в руководстве Штатов существует из-за нескольких причин, но самая главная – ноябрьские выборы президента. Америка должна поддерживать свой статус «мирового арбитра» в глазах общественности. Оба кандидата также активно заигрывают с повесткой мирного урегулирования, понимая, что получат на этом неплохие предвыборные очки.

«Отказ от публичных комментариев Госдепом данного решения заключается еще и в том, что операция в Курской области не принесла стратегических результатов для украинских властей. Зеленский не знает, что делать дальше. У него нет плана достижения «победы», поэтому эскалация, которая произойдет из-за ударов, только подтвердит беспомощность США и НАТО в качестве гарантов стабильности, а также неэффективность политики демократов», - сказал политолог.

По мнению эксперта, скорее всего по данному вопросу будет достигнут статус-кво, что будет оптимальным вариантом для США до президентских выборов.