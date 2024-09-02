ВСУ разбомбили школу и детский сад в Белгороде в дни, когда все вспоминают о трагедии в Беслане двадцатилетней давности, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

«Вопрос морали может поднимать лишь тот, кто сам чист на руку. Странно, что по ту сторону линии боевого соприкосновения СМИ могут тиражировать заголовки о том, что это русские бездушные злодеи, в то время как на территории Российской Федерации украинская сторона целевыми ударами бомбит детей. Это не военный объект, не склад боеприпасов, это ни в чем неповинные дети», - заявил политолог.

1, 2 и 3 сентября вся страна вспоминает трагические страницы истории. В 2004 году произошел террористический акт в Беслане. Для кого-то это был первый день в школе, кто-то пришел после очередных летних каникул на торжественную линейку, а кто-то просто отпросился с работы на День знаний ради сына или дочери.

«Чем мрачные события тех дней принципиально отличаются от происходящего сейчас? Ничем. Точно так же сегодня украинские террористы убивают детей, но на этот раз почему-то Запад продолжает неумолимо пичкать снарядами истощающийся от войны народ Украины, в то время как все давно могло закончиться миром», - добавил эксперт.

По его словам, время все расставит на свои места, и каждый виновный пойдет под трибунал, а победа будет за Россией.