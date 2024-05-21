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Международное сообщество должно свергнуть Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий, заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости .

Он объяснил, что дальнейшее пребывание политика у власти является силовым захватом власти, а сам Зеленский стал военным диктатором. Срок его президентских полномочий истек 20 мая.

«С сегодняшнего дня Зеленский официально утратил полномочия президента Украины. Его дальнейшее нахождение у власти является фактом силового захвата власти и признается уголовным преступлением во всех странах мира», — указал Смирнов.

Международное сообщество, по его словам, должно осудить узурпацию власти на Украине, предпринять меры для ее свержения и установить легитимное правительство.