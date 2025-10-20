16 октября главы РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Во время него поднимался вопрос об окончании конфликта на Украине.

«Блестящая политическая игра президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, проведенная в конце прошлой недели, поставила в тупик европейскую „партию войны“. Вероятно, невнятные слова главы киевского режима Владимира Зеленского о „заканчивающейся войне“, — это максимум, что лидеры евроатлантистов смогли придумать в ходе „разбора полета“ Зеленского в Вашингтоне. Встать в открытую оппозицию Трампу в Европе не готовы. Боязно им. Вот и заставили Зеленского заявить о том, что и так очевидно», — сказал Сипров.

Он пояснил, что, во-первых, они так попытались сохранить лицо, — вроде как они тоже выступают за скорейшее завершение конфликта. Во-вторых, данное заявление оставляет им некоторое поле для маневра.

«Они не знают, с какими инициативами Трамп выйдет на встрече в Будапеште, а значит, будут пытаться склонить американского президента к тому, чтобы он настоял на немедленном прекращении огня. Россию это не устроит, — мы уже проходили это в марте 2022 года. Напомню, тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев и распорядился продолжить войну. Кто даст гарантии, что нынешний премьер Кир Стармер не повторит это?» — уточнил политолог.

По его словам, для «партии войны» добиться прекращения огня принципиально, и дело даже не в том, что ВСУ нуждаются в передышке.

«Альтернатива этому решению — принятие российских условий, озвученных еще в июне 2024 года. Для европейских русофобствующих элитных групп выполнение мирного плана Путина означает полное политическое фиаско», — заключил он

