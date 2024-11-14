Эксперт считает, что Израиль будет получать помощь, несмотря на призыв Борреля

Конкретное предложение главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля с энтузиазмом воспримут, например, в Ирландии, занимающей пропалестинскую позицию, однако одного голоса условной Венгрии, поддерживающей Израиль, будет достаточно для его блокировки, сообщил РИАМО исследователь Центра комплексных европейских и международных исследований Евгений Смагин.

Ранее Боррель предложил странам Евросоюза приостановить политический диалог с Израилем, так как могли быть нарушения прав человека в секторе Газа в ходе военной операции Тель-Авива.

«Ожидать каких-либо шагов от объединенного Евросоюза почти невозможно», — отметил Смагин.

Он добавил, что вопрос Израиля фактически продемонстрировал несостоятельность ЕС как единого дипломатического союза, поскольку интересы и позиции его членов сильно разнятся. Это становится проблемой, когда все решения принимаются на основе консенсуса.

«Но даже в очень гипотетическом сценарии, при котором ЕС соглашается на какие-либо ограничения против Израиля, это не приведет к значительным изменениям на Ближнем Востоке. Для Израиля гораздо важнее поддержка отдельных членов объединения, чем Евросоюза в целом», — пояснил эксперт.

Смагин уточнил, что любые меры ЕС меркнут на фоне роли США. В последние месяцы Италия, Германия и Франция уже вводили ограничительные меры на поставки оружия, но это практически не отразилось на ситуации, поскольку основным источником помощи остаются США, и после возвращения избранного президента Дональда Трампа к власти это не должно измениться.