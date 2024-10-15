Эксперт рассказал о стратегии Китая по возвращению Тайваня

Китаевед Николай Вавилов рассказал, что военные учения КНР, такие как маневры Народно-освободительной армии «Совместный острый меч — 2024Б», не являются частью устоявшейся практики. Проведение подобных учений указывает на изменение стратегии Пекина в отношении тайваньской проблемы.

«Подобные учения отнюдь не являются исторически регулярными», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, во время первого визита Нэнси Пелоси, которая ранее занимала пост спикера палаты представителей США, такие учения стали настоящей сенсацией. Теперь же проходят уже вторые учения в 2024 году. Присутствие китайских военнослужащих, флота и береговой охраны становится все более регулярным, что представляет собой важное изменение в ситуации и подходах к разрешению тайваньского вопроса.

Вавилов убежден, что Пекин осознает текущую военно-политическую ситуацию и понимает стратегию Соединенных Штатов, направленную на превращение Тайваня в независимое государство.

«С учетом этого, вероятным сценарием является и проведение боевых действий по поддержке тех сил на Тайване, которые выступают за соединение с Китаем», — заключил китаевед.