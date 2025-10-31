Эксперт рассказал о современной актуальности Дня народного единства

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Это действительно важный и значимый праздник в истории России, который показывает, что российский народ един и непобедим, несмотря на какие-либо угрозы и испытания. Об этом РИАМО сообщил эксперт в области устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

Из школьного курса отечественной истории все знают, что День народного единства связан с историческими событиями освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Это действительно праздник, который носит патриотический характер, ведь в 1612 году народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов, объединяя и сплачивая население, освобождая Россию от врагов.

«Отдельно отмечу, что значение этого праздника выходим за рамки общеустановленного представления и имеет непосредственно и экономический характер. Именно благодаря объединению усилий разных народов и социальных групп, наше государство смогло преодолеть период Смутного времени XVII века», - отметил Маликов.

По словам эксперта, данный посыл актуален и сегодня, ведь находясь в условиях экономического кризиса и санкций против России, единство народов способствует укреплению внутреннего рынка, торговых взаимоотношений с другими государствами, поддержке отечественного производителя, развитие и внедрение инновационных технологий в различных отраслях, а также рост туристической индустрии.

«Накануне государственного праздника и продолжительных выходных растет туристический поток. Особенно наблюдается рост из стран БРИКС: Китай, Индия, Иран, а также из других стран Юго-Восточной Азии. Иностранные туристы, как правило, выбирают для посещения Москву, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо, Сочи, Казань и Крым. Москва и Московская область в 2024 году приняла 26 млн. туристов, что превысило допандемийный уровень, а въездной поток в Россию в целом значительно вырос по сравнению с 2023 годом», - добавил эксперт.

Маликов отдельно отметил, что в 2024 году Подмосковье заняло второе место в Национальном туристическом рейтинге и вошло в первую «золотую» группу рейтинга под названием «Лидеры». Основными критериями для оценки послужили уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры, доходность отрасли туризма, развитие санаторно-курортной отрасли региона, популярность среди туристов, уровень преступности в регионе, интерес к региону в интернете как к месту отдыха.

«Хочется подытожить, что национальные российские праздники, такие как День народного единства, привлекают туристов, заинтересованных в изучении культуры и традиций России. Туризм приносит значительный доход в экономику, создавая рабочие места и стимулируя развитие сферы услуг», - заключил Маликов.