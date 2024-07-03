Эксперт рассказал о самых важных темах саммита ШОС в Астане

Повестка проходящего в Астане саммита Шанхайской организации сотрудничества обещает быть более чем насыщенной, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория», учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Алексей Малинин.

Объединение расширяется и возникают новые вопросы, касающиеся не только взаимодействия отдельных стран, но и всех участников организации.

Один из главных — это евразийская безопасность, которой основные страны-члены ШОС уделяют особое внимание. Учитывая нынешнюю геополитическую турбулентность и нежелание западных стран способствовать ее снижению, ШОС наравне с БРИКС может стать той площадкой, на которой возможно создание контуров будущей архитектуры глобальной безопасности.

Более того, растет и потенциал для развития экономического партнерства стран-членов организации. Проработка новых торговых маршрутов, которые оказывают серьезное влияние на мировую торговлю, углубление технологического взаимодействия и многие другие направления станут неотъемлемой частью обсуждений на полях саммита ШОС.

«Убежден, что ШОС в изменяющемся мире, в эпоху перехода к многополярному мировому порядку, представляет собой крайне востребованную платформу для комплексного сотрудничества между странами, которые хотят заниматься своим суверенным развитием, не оглядываясь на Запад, влияние которого в мире постепенно снижается», - сказал политолог.