Эксперт раскрыл, когда Кейт Миддлтон может вернуться к своим обязанностям

Исследователь британской королевской семьи Кэмерон Уокер заявил, что принцесса Уэльская Кэтрин может выйти на публику летом 2024 года. По его словам, нынешнее состояние Кейт Миддлтон также позволяет ей участвовать в некоторых мероприятиях, сообщает Газета.ru со ссылкой на GB News.

Эксперт отметил, что, на его взгляд, принцесса сможет полноценно вернуться к выполнению общественных обязанностей лишь спустя «некоторое время». По словам Уокера, Миддлтон также может появиться на публике грядущим летом, но лишь при условии, что ее состояние улучшится.

«От близкого окружения принцессы я слышал, что она может прийти на определенные мероприятия, если захочет», — добавил эксперт по королевской семье Великобритании.

Ранее Кейт Миддлтон объявила, что у нее обнаружили рак. Во второй половине марта принцесса Уэльская сообщила, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.