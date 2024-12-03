Эксперт по Ближнему Востоку: данная ситуация – результат плана против РФ и Сирии

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что в Сирии на Ближнем Востоке России противостоит целый блок.

«На мой взгляд, нынешняя ситуация в Сирии – это результат плана против России и Сирии. Поскольку сейчас есть сообщения о том, что Турция принимала участие в разработке этого плана, спецслужбы США и их союзников. И эта антироссийская направленность совершенно очевидна, эти действия совершенно прогнозируемы», — сказал Долгов во время заседания круглого стола по актуальной ситуации в Сирии.

Он добавил, что ослабление российских позиций в Сирии является одним важных приоритетов Запада во главе с США.

Долгов уверен, что России противостоит группировка: США, Турция и примкнувшие к ним вооруженные формирования, среди которых есть Хайят Тахрир аш-Шам*, наиболее радикальная из них.

* Запрещенная в России террористическая организация