Эксперт Пеньковская рассказала о разнице правления Елизаветы II и Карла III
Фото - © Photograph taken by Julian Calder for Governor-General of New Zealand/Wikipedia.org
Королева Великобритании Елизавета II, несомненно, была величайшей женщиной и персоной в истории Великобритании, сообщила РИАМО декан факультета лингвистики университета «Синергия» Инна Пеньковская.
2 июня 1953 г., 71 год назад, состоялась коронация английской королевы Елизаветы II.
«Она смогла пройти путь от девочки, которая стала королевой при Уинстоне Черчилле, фактически управлявшим страной, до значимой и уважаемой фигуры в мировой политике. Даже в последние годы правления она имела политический вес, насколько его может иметь монарх в современном мире», - сказала Пеньковская.
По мнению эксперта, Чарльз (Карл III – ред.) неплох в том, что касается его инициатив в части экологии. У него действительно есть неплохие идеи, но проблема в том, что в современной ситуации он интересен только как часть традиций и туристической привлекательности Великобритании.
«С другой стороны, на фоне явных неудач Соединенного Королевства в части премьер-министров, возможно, у монархии будет шанс взять реванш и пережить ренессанс, но только скорее не при правлении Чарльза, а Уильяма, а точнее Кейт», - отметила Пеньковская.