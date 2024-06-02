Эксперт Пеньковская рассказала о разнице правления Елизаветы II и Карла III

2 июня 1953 г., 71 год назад, состоялась коронация английской королевы Елизаветы II.

«Она смогла пройти путь от девочки, которая стала королевой при Уинстоне Черчилле, фактически управлявшим страной, до значимой и уважаемой фигуры в мировой политике. Даже в последние годы правления она имела политический вес, насколько его может иметь монарх в современном мире», - сказала Пеньковская.

По мнению эксперта, Чарльз (Карл III – ред.) неплох в том, что касается его инициатив в части экологии. У него действительно есть неплохие идеи, но проблема в том, что в современной ситуации он интересен только как часть традиций и туристической привлекательности Великобритании.

«С другой стороны, на фоне явных неудач Соединенного Королевства в части премьер-министров, возможно, у монархии будет шанс взять реванш и пережить ренессанс, но только скорее не при правлении Чарльза, а Уильяма, а точнее Кейт», - отметила Пеньковская.