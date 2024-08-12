Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров дал комментарий по поводу обсуждений в СМИ, что Россия разрабатывает «агрессивный ответ» на атаку ВСУ по Курской области. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается спровоцировать РФ на удар по Банковой, чтобы заручиться еще большей поддержкой Запада.

По информации британской газеты The Times, украинские власти прогнозируют «агрессивные ответные действия» со стороны России в результате атак ВСУ в Курской области. Источник журналистов в Минобороны Украины заявил, что российская сторона может осуществить «что-то грандиозное», чтобы продемонстрировать, что действия Киева не останутся без последствий.

«Зеленский рассчитывает, что чем серьезнее будет ответ, тем больше помощи он получит. И поэтому, как мне кажется, он как раз провоцирует Россию, чтобы выбить как можно больше денег и ресурсов, в том числе военных ресурсов, из Запада», — сказал Шатров в эфире радио Sputnik.

Шатров отметил, что Зеленский торопится из-за приближающихся выборов и неопределенности ситуации.

Политолог также выразил мнение, что подобные обсуждения в СМИ могут быть инициированы с целью дезинформировать общественность, а украинские власти могут извлечь значительную выгоду из такой провокации.

«То есть если в ответ будут разрушены правительственные объекты в Киеве, нанесен удар куда угодно, хоть по Банковой, это значит Зеленский победил, потому что он именно этого хочет. Любой подобный ответ — это игра на руку Зеленскому», — полагает Шатров.