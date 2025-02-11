Журналист и писатель в газете «Аль-Дустур» Ахмад Абу аль-Махасин рассказал, как Египту удается сохранять баланс в отношениях с Россией и США. По его словам, политика страны базируется на принципе — «не полагаться лишь на одного партнера», сообщает nan.media .

Эксперт отметил, что египетская политика изначально основана на сбалансированном подходе, что свидетельствует о разумности внешнеполитического курса страны.

Он добавил, что президент Абдул-Фаттах Ас-Сиси активно ищет возможности для налаживания открытых связей с любыми дружелюбно настроенными к Египту государствами. У страны нет врагов или непреодолимых конфликтов, подчеркнул журналист. Египет реализует сбалансированную стратегию, взаимодействуя со всеми ключевыми игроками на международной арене. Государство поддерживает дружеские отношения с Пекином, Москвой и Вашингтоном — Египет открыт для всех.

Эта стратегия базируется на важном принципе — не зависеть от одного конкретного партнера, объяснил эксперт.

По его словам, ни одна страна не может вечно полагаться только на одного союзника, поскольку крупные державы часто действуют исходя из своих интересов. Египет же демонстрирует масштабную политику равновесия — как в дипломатии, так и во внешнеполитических и президентских инициативах. Абдул-Фаттах Ас-Сиси смог восстановить доверие к Египту не только среди арабских стран, но и в глазах европейских государств, заключил журналист.