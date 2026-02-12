Эксперт оценил возможность включения трудов Жириновского в учебные программы

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов допустил расширение использования трудов Владимира Жириновского в образовательных программах, особенно в части его прогнозов по международным отношениям. Политолог Егор Зубакин отметил, что тексты Жириновского отличаются высокой прогностической ценностью, однако их жанр ближе к публицистике, сообщает RuNews24.ru .

Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов заявил, что труды Владимира Жириновского могут шире использоваться в образовательных программах, особенно в контексте его прогнозов по отношениям России с Западом и Востоком.

Политолог и эксперт центра развития «НОВАЯ ЭРА» Егор Зубакин подчеркнул, что многие прогнозы Жириновского, включая расширение НАТО и рост влияния Турции и Китая, оказались точными и актуальными. Он отметил, что обсуждение наследия политика как аналитика-прогнозиста выглядит своевременно.

«Однако стоит помнить о жанровой природе этих работ. Большинство текстов Жириновского — это яркая публицистика с элементами агитации, а не академические монографии», — пояснил Зубакин.

Он добавил, что в списках обязательной литературы по политологии его труды отсутствуют, уступая место классикам.

Эксперт также отметил, что сравнивать Жириновского с Киссинджером некорректно, поскольку последний создал фундаментальные научные труды. По мнению Зубакина, работы Жириновского могут использоваться как дополнительный материал для развития критического мышления, но не должны заменять академическую классику.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.