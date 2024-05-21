Эксперт оценил вероятность политической нестабильности в Иране после смерти Раиси

Востоковед Долгов: гибель Раиси вряд ли приведет к дестабилизации в Иране

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов заявил, что гибель президента Ирана Эбрахима Раиси при крушении вертолета вряд ли приведет к дестабилизации внутри страны, сообщает Общественное Телевидение России .

По словам эксперта, Иран — это специфическое государство, где фактическим главой является духовный лидер Али Хаменеи. Иранская политика, как внутренняя, так и внешняя, выстраивается именно вокруг определяемого курса Хаменеи.

Долгов отметил, что достаточная часть иранского общества поддерживает этот курс и правительство, проводя социально-ориентированную политику. Кроме того, важную роль играет Корпус стражей исламской революции, являющийся элитным военно-политическим формированием.

«Так что я не думаю, что это событие (гибель Раиси — ред.) как-то повлияет на внутреннюю ситуацию в Иране, приведет к какой-то дестабилизации. Поскольку реальной оппозиции, которая воспользовалась бы этим для того, чтобы прийти к власти, в Иране просто не существует», — пояснил востоковед.

При этом, по мнению эксперта, итоги расследования причин крушения вертолета президента могут повлиять на отношения Ирана с другими государствами.