Эксперт оценил шансы дочери Ким Чен Ына стать преемницей лидера КНДР

В Северной Корее будущий преемник может быть назначен заранее, однако у дочери нынешнего лидера Ким Чжу Э пока нет такого статуса. Об этом рассказал эксперт по Северной Корее, автор биографии Ким Ир Сена Андрей Дмитриев.

По словам Дмитриева, северокорейские СМИ называют 12-летнюю Ким Чжу Э «Уважаемой дочерью», но официально она не признана наследницей. Девочка часто сопровождает отца на мероприятиях, а саммит ШОС в Китае стал ее первым зарубежным визитом.

Эксперт отметил, что Ким Ир Сен назначил своего сына Ким Чен Ира преемником еще в 1970-е годы, задолго до передачи власти. В случае с Ким Чжу Э такого решения пока не принято, поскольку Ким Чен Ын молод и чувствует себя хорошо. Дмитриев добавил, что Ким Чжу Э регулярно появляется на публике вместе с отцом, в том числе на военных испытаниях и запуске ракет.

