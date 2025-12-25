Эксперт оценил перспективы отмены санкций США против России

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» и владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин заявил, что отмена санкций США против России маловероятна в обозримом будущем из-за сохраняющейся геополитической напряженности, сообщает RuNews24.ru .

Палюлин отметил, что санкции всегда могут быть отменены, поскольку являются актом политической воли. Однако, по его словам, современная система однополярного мира, в которой санкции были основным инструментом давления, переживает глубокий кризис.

Эксперт подчеркнул, что неудачи коллективного Запада в достижении стратегических целей с помощью санкций, в том числе в ситуации на Украине, показали ограниченность этого инструмента. Палюлин обратил внимание на решение Евросоюза использовать прибыль от российских активов для поддержки Украины вместо их конфискации, что свидетельствует о переосмыслении политики санкций.

«Если говорить о конкретных шагах по снятию санкций, то они будут представлять собой два ключевых этапа: индивидуальное и системное снятие санкций. Индивидуальное исключение из санкционных списков – это всегда сделка. Она возможна, когда у американской администрации есть мотив ее совершить: будь то желание снизить напряженность, получить встречные уступки или показать «открытость». Системное снятие отраслевых – вопрос иного масштаба. Это будет чисто политической договоренностью, частью более общего урегулирования новой структуры глобальной безопасности», — пояснил Палюлин.

Эксперт считает, что полное снятие санкций в ближайшие десятилетия маловероятно. По его мнению, новая архитектура международной безопасности будет предполагать существование крупных военно-политических и экономических блоков, а свобода внешней торговли останется ограниченной между ними.

