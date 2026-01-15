Политолог и аналитик Егор Зубакин заявил, что Турция сталкивается с демографическим спадом и экономическими трудностями, что может повлиять на ее геополитические амбиции и отношения с Россией, сообщает RuNews24.ru .

Турция остается одним из ключевых игроков в своем регионе, однако внутренние процессы в стране оказывают влияние и на Россию. Эксперт центра развития «НОВАЯ ЭРА» Егор Зубакин в беседе отметил, что демографическое окно Турции закрывается: коэффициент рождаемости составляет 1,48 ребенка на женщину, и через 30 лет стране может не хватить населения для реализации масштабных проектов.

Зубакин обратил внимание на экономические проблемы Турции. По его словам, инфляция в стране достигает 30%, а экономический рост не превышает 3%. Жители жалуются на рост цен и отставание зарплат, а позитивные изменения в экономике остаются незаметными для большинства населения.

Эксперт подчеркнул, что крупные геополитические проекты требуют значительных ресурсов, и поставил под сомнение способность современной турецкой экономики поддерживать масштабные инициативы. Он также отметил, что России важно извлечь уроки из турецкого опыта, избегая неэффективных координационных структур и уделяя больше внимания развитию культурного и образовательного влияния.

«Там, где турецкое влияние успешнее — в сериалах, поп-культуре, образовательных грантах, — как кажется, стоит не возмущаться или наблюдать, а учиться», — подытожил Зубакин.

