Эксперт обозначил значимость международного юридического сотрудничества

XII Петербургский международный юридический форум – это значимое событие в области права и международных отношений. Он объединил юристов, политиков, бизнесменов и ученых из более 80 стран мира для обсуждения актуальных правовых вопросов и обмена опытом. Об этом РИАМО сообщил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Евгений Федоришин.

Повестку форума составили различные аспекты права: от международного публичного и частного права до прав человека, цифрового и экологического прав.

«Это именно те сферы, в которых законодательные изменения вызывают чувствительный отклик со стороны общества. Особое внимание уделяется вопросам цифровизации правосудия и применения новых технологий в правовой сфере. Речь идет о сквозных технологиях (искусственный интеллект, блокчейн и другие - ред.)», - сказал эксперт.

Основная тема форума – «Право — основа глобального равновесия».

Главной целью форума стало международное сотрудничество и обмен, а также поиск правовых механизмов укрепления многополярного мира.

«Важно, что в нашей стране проводятся такие мероприятия, в том числе для неформального общения между представителями различных государств, что способствует укреплению дипломатических связей», - заключил политолог.