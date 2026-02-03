Политолог Рудая: Париж пытается вернуть влияние в ЦАР и других странах региона

Политолог Инна Рудая заявила, что Франция теряет влияние в Центральноафриканской Республике и других странах Африки из-за растущего сотрудничества этих государств с Россией, сообщает «ФедералПресс» .

Служба внешней разведки России ранее предупредила о попытках Франции организовать неоколониальные перевороты в африканских странах. Политолог и член экспертного клуба «Дигория» Инна Рудая рассказала, что Париж теряет свои позиции на континенте из-за усиления российского влияния.

Эксперт отметила, что неоколониальная система Франции в Африке оказалась неэффективной. После серии переворотов новые власти вынудили французские военные контингенты покинуть регион. При этом, по словам Рудой, Франция поддерживает местные террористические группировки, чтобы вернуть лояльные режимы, хотя ранее оправдывала свое военное присутствие борьбой с терроризмом.

Рудая подчеркнула, что новые африканские правительства предпочитают военное и экономическое сотрудничество с Россией, которое оказалось более результативным. В Мали после ухода французских войск были отозваны лицензии иностранных компаний, а с российскими партнерами подписаны новые соглашения. В Буркина-Фасо часть золотодобывающих активов национализировали, но отдельную лицензию получила российская компания Nordgold. Кроме того, ЦАР обсуждает создание российской военной базы.

Эксперт считает, что Франция пытается вернуть утраченные позиции, однако успех этих попыток остается под вопросом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.