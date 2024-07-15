Эксперт объяснил, почему главком ВСУ Сырский склоняется к капитуляции

Важно понимать, что главнокомандующие больше, чем кто-либо из высших эшелонов власти, понимают расстановку сил между Россией и Украиной, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявила о том, что главком ВСУ Александр Сырский готов на прекращение огня с Россией и заключение мира на ее условиях.

По словам политолога, подобные заявления являются поводом для спекуляции, но интересен факт того, что два последних главнокомандующих ВСУ говорят о невозможности одержать победу над Россией в конфликте.

«Победа, о которой говорит (президент Украины Владимир – ред.) Зеленский, недостижима, а продолжение сопротивления только оттягивает процесс мирных переговоров и уничтожает население Украины как физически, так и морально», — отметил эксперт.

Два года СВО доказали, что противостоять России невозможно. Многомиллионная финансовая помощь западных стран, обучение ВСУ иностранными специалистами и даже множественные санкции против РФ так и не позволили Украине переломить ход событий. Ранее раскрученное в СМИ контрнаступление 2023 года «захлебнулось» и привело к массовой гибели украинских солдат. Россия же продолжает демонстрировать успехи в продвижении на линии фронта и освобождать территории.

«Заявления Сырского показывают, что он желает предотвратить кровопролитие и начать действовать в интересах украинского народа. Но в планы Зеленского это не входит. Судьба Сырского более печальна, чем у его предшественника Залужного. У Сырского нет собственного политического веса, чтобы президент с ним торговался за молчание. Наиболее вероятный сценарий для него — обвинение во всех неудачах Украины и возбуждение уголовного дела», — добавил Васильев.